Doze funcionários de um posto de saúde em Santa Cecília (SC) passaram mal após ingerir um refrigerante adulterado, episódio que resultou em duas prisões e na abertura de um inquérito pela Polícia Civil. O caso ocorre em meio a investigações no Brasil sobre intoxicações causadas por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas chegou a declarar que ficaria preocupado “no dia em que começarem a falsificar Coca-Cola”, fala pela qual posteriormente se desculpou. O incidente em Santa Cecília aconteceu em 21 de outubro, durante um café da tarde na unidade de saúde.

As vítimas — entre médicos, enfermeiros, técnicos e recepcionistas — relataram tontura, sonolência, náusea, lapsos de memória e sensação de peso na cabeça. A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso: uma mulher e seu sobrinho, que trabalhava no posto e foi afastado após denúncias de assédio sexual contra colegas.

Segundo a investigação, a mulher levou o refrigerante em uma garrafa de dois litros, que foi consumido por todos os funcionários afetados. As prisões aconteceram na quinta-feira (23) da semana passada, após a análise de imagens de câmeras de segurança. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos suspeitos.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santa Cecília informou que vários funcionários não se recordam do que ocorreu após o café, apresentando sintomas como tontura, vômitos e dificuldade para falar. Um dos técnicos de enfermagem, que também exerce o cargo de vereador na cidade, precisou ser transferido para outro hospital devido ao agravamento do seu estado de saúde.

Exames deram resultados inconclusivos

Um laudo preliminar do CIATox-SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina) não identificou a presença de drogas de abuso nas amostras biológicas das vítimas.

O órgão, entretanto, não informou quais substâncias foram examinadas. A Polícia Científica continua a analisar o refrigerante e os alimentos consumidos, e o laudo técnico definitivo ainda não foi divulgado.