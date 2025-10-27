O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou seu ciclo sem marcar pontos na Fórmula 1 após conseguir o 10° lugar no GP do México. O brasileiro não alcançava a colocação mínima há três corridas e se despediu do período sem pontos após o grande desempenho. Ele largou na 16ª posição e contou com uma ótima largada para subir no pelotão.
Bortoleto teve uma boa largada e ganhou três posições logo nos primeiros instantes, superando Hulkenberg, Alonso e Lawson. Com estratégias distintas entre os pilotos, o brasileiro alcançou a zona de pontuação na metade da prova, mas precisou lutar novamente para retornar ao top 10 após sua parada nos boxes, quando trocou os pneus médios por compostos macios.
Na volta 45, ele superou Tsunoda e assumiu a 12ª colocação, avançando em seguida para 11º sem precisar disputar diretamente na pista. Pouco depois, o brasileiro travou uma batalha com Isack Hadjar, da Racing Bulls, e só conseguiu a ultrapassagem algumas voltas mais tarde, realizando uma bela manobra por fora na curva 1 para garantir o 10º lugar na volta 63.
Com o ponto conquistado no México, Bortoleto chegou ao seu 19º na atual temporada. Ele tem apenas um a menos que o francês Pierre Gasly, da Renault, atual 18º colocado no Mundial de Pilotos. O novo líder é Lando Norris que, com a vitória deste domingo (26), ultrapassou seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, na tabela.
Classificação do Mundial de Pilotos na Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren) – 357 pontos
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 pontos
- Max Verstappen (RBR) – 321 pontos
- George Russel (Mercedes) – 258 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 pontos
- Alexander Albon (Williams) – 73 pontos
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pontos
- Carlos Sainz (Williams) – 38 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 pontos
- Oliver Bearman (Haas) – 32 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pontos
- Liam Lawson (Racinf Bulls) – 30 pontos
- Esteban Ocon (Haas) – 30 pontos
- Yuki Tsunoda (RBR) – 28 pontos
- Pierre Gasly (Renault) – 20 pontos
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 pontos
- Franco Colapinto (Renault) – 0 pontos
