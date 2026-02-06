Com contrato válido até dezembro deste ano — data que marca sua saída caso não haja renovação ou uma eventual rescisão antecipada — o brasileiro Gabriel Bortoleto vive um momento decisivo na Fórmula 1. Após somar 19 pontos em sua temporada de estreia, o piloto conheceu nesta semana o carro que utilizará na próxima fase do campeonato, já sob a nova identidade da equipe que passa por uma profunda transformação.

Nova fase marca estreia da Audi na Fórmula 1

A antiga Sauber inicia um novo capítulo ao se tornar oficialmente a equipe Audi. A mudança foi apresentada em um evento disputado em Munique, na Alemanha, onde a montadora revelou o visual do modelo R26. O tradicional verde que marcou a trajetória recente da escuderia foi deixado de lado, dando espaço a uma paleta mais sóbria, com predominância de prata, preto e vermelho, cores que remetem à história vencedora da Audi em competições como o Mundial de Endurance e o Mundial de Rally.

Expectativa alta para o segundo ano de Bortoleto

Em seu segundo ano na principal categoria do automobilismo, Bortoleto demonstrou empolgação com o novo projeto. O brasileiro destacou o peso de integrar uma equipe de fábrica e participar da construção de um time que nasce com ambições claras de crescimento. A expectativa é de que, com mais experiência e uma estrutura reforçada, o piloto consiga ampliar o desempenho visto na temporada de estreia.

Mercado atento ao futuro do brasileiro

Com o vínculo se encerrando no fim do ano, o desempenho em 2026 será determinante para os próximos passos da carreira de Bortoleto. Uma campanha consistente pode resultar na renovação com a Audi ou até abrir portas em outras equipes do grid a partir de 2027. Nos bastidores da Fórmula 1, o nome do brasileiro já aparece em especulações envolvendo grandes escuderias, incluindo a Ferrari.

Projeto Audi aposta em estrutura e inovação

A Audi adquiriu a totalidade da Sauber e estreia como equipe de fábrica em 2026, alinhada ao novo regulamento técnico da Fórmula 1. O plano envolve motores híbridos mais eficientes e o uso de combustíveis sintéticos. A operação é liderada por Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, que tem a missão de estruturar uma equipe competitiva e capaz de brigar por resultados expressivos nos próximos anos.