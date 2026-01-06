Depois de atingir 19 pontos em sua primeira temporada de Fórmula 1 com as cores da Sauber, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto conheceu o seu novo carro na principal categoria do automobilismo mundial nessa semana. A Sauber passa a ser a equipe Audi e a nova identidade visual da marca foi apresentada em um concorrido evento em Munique, na Alemanha.

O tradicional verde chamativo da “antiga” equipe de Bortoleto dá espaço a um novo visual. O carro, batizado de R26, aposta nas cores prata, preto e vermelho — tonalidades mais alinhadas à identidade vencedora da Audi em outros campeonatos mundiais, como o WEC e o WRC. Bortoleto demonstrou grande entusiasmo para encarar seu segundo ano na Fórmula 1.

“Ser parte da Audi é como um sonho se tornando realidade para mim. Estou vivendo meu sonho de correr na F1 e com a Audi, a equipe que nós estamos construindo do zero. Vamos viver cada momento juntos, os altos e baixos, até nos tornarmos uma equipe vencedora”, disse.

Sonhando com mais pontos em 2026, Bortoleto tem contrato válido com a equipe alemã até dezembro deste ano. A expectativa é de que uma nova boa temporada fará o brasileiro a extender o seu vínculo ou até mesmo procurar novos ares em 2027. Seu nome já tem sido apontado como possível substituto de Charles Leclerc na Ferrari.

O Projeto Audi, nova equipe de Bortoleto

A Audi adquiriu 100% da Sauber para se tornar equipe de fábrica em 2026, com foco em vitórias e performance.

O projeto inclui um novo regulamento de motores híbridos e motores de combustão com combustível sintético.