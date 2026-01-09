As expectativas costumam ser elevadas quando o assunto é Game of Thrones, seja pela exigência dos fãs mais fiéis ou pelo alto padrão de produção que a franquia estabeleceu desde sua chegada à televisão. Agora, em apenas nove dias, O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia com uma proposta bem diferente daquela que o público se acostumou a ver em Westeros.

Com estreia marcada para 18 de janeiro, a nova produção derivada da saga é uma prequela. Assim como House of the Dragon — que caminha para a terceira temporada —, A Knight of the Seven Kingdoms se passa antes dos eventos da série original, mais precisamente 90 anos antes do primeiro episódio de GOT.

Diferente de suas produções anteriores, O Cavaleiro dos Sete Reinos não terá como eixo central a disputa pelo Trono de Ferro e, pela primeira vez, deixará de lado as batalhas grandiosas envolvendo dragões. A história se passa nos anos que sucederam a Dança dos Dragões, período em que as criaturas aladas eram consideradas extintas — ou, ao menos, haviam desaparecido.

A série acompanha as jornadas de Sir Duncan, o Alto (Peter Claffey), um jovem cavaleiro corajoso e ainda ingênuo, ao lado de seu escudeiro Egg, que mais tarde se tornaria o rei Aegon V Targaryen (Finn Bennett). Juntos, eles percorrem uma Westeros mais simples e próxima do povo comum, passando por vilarejos e florestas, longe dos salões luxuosos da nobreza à qual Egg pertence.

Calendário de lançamento dos episódios

Episódio 1: 18 de janeiro de 2026

Episódio 2: 25 de janeiro de 2026

Episódio 3: 1º de fevereiro de 2026

Episódio 4: 08 de fevereiro de 2026

Episódio 5: 15 de fevereiro de 2026

Episódio 6: 22 de fevereiro de 2026

Sobre a nova série do mundo GOT

Duração: Os episódios serão mais curtos que os de Game of Thrones, com cerca de 30 minutos, segundo algumas fontes.

Enredo: A série se passa um século antes de Game of Thrones, seguindo um jovem cavaleiro e seu escudeiro em Westeros, numa época em que os Targaryen ainda estão no poder.