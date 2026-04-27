O valor da gasolina tem pesado cada vez mais no bolso dos motoristas. No Paraná, por exemplo, já houve registro de litro chegando a quase R$ 10. Na cidade de Castro foi identificado um dos maiores valores no estado, com o combustível custando R$ 7,59.

Mesmo dentro do Paraná, os preços variam bastante. Em algumas cidades paranaenses, o litro já ultrapassa os R$ 7,00, enquanto em outras é possível encontrar valores mais baixos, como cerca de R$ 6,19.

Diferença entre estados chama atenção

Quando se olha para o cenário nacional, a variação é ainda maior. Segundo informações do g1, o preço mais caro da gasolina chegou a R$ 9,59 por litro, registrado em Guarujá (SP).

Já o menor valor encontrado foi de R$ 5,59, em cidades como São Paulo e Itapecerica da Serra (SP). Essa diferença mostra como fatores regionais influenciam no quanto o consumidor paga.

O que explica essa alta

A subida nos preços tem ligação com o cenário internacional do petróleo, além de ajustes em impostos como o ICMS. Quando esses elementos mudam, o impacto chega rapidamente às bombas, afetando o consumidor final.

Por isso, mesmo que o aumento não seja uniforme, a tendência geral tem sido de alta ao longo desses meses. Com o combustível mais caro, o aumento afeta o transporte de mercadorias, encarece serviços e acaba refletindo no custo de vida de forma geral.