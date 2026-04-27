Entre tantos modelos, o Hyundai Creta se consolidou como o SUV mais vendido em abril deste ano. Um dos principais pontos fortes do Creta é o espaço interno. Mesmo sendo um SUV compacto, ele oferece bom conforto para passageiros, além de um porta-malas de cerca de 422 litros, ideal para viagens.

Outro destaque é o design, que agrada quem busca um carro com aparência moderna. A variedade de versões também ajuda: há opções mais acessíveis e outras mais completas, permitindo escolher de acordo com o orçamento e necessidade.

Motor e desempenho no dia a dia

A maior parte das versões do Creta vem equipada com motor 1.0 turbo de até 120 cv, combinado com câmbio automático de 6 marchas. Para quem quer mais potência, existe a versão Ultimate, com motor 1.6 turbo, que entrega desempenho superior.

No consumo, o modelo 1.0 turbo apresenta médias próximas de 8,2 km/l no etanol e cerca de 12 km/l na gasolina em uso urbano.

Tecnologia e segurança

O Creta também chama atenção pelo pacote tecnológico, já que ele pode vir equipado com recursos como frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e controle de tração. Além disso, o sistema multimídia e os recursos de conectividade tornam o uso no dia a dia mais prático.