Motivados principalmente pela disparada do preço do petróleo no mercado internacional, impulsionada por conflitos e instabilidades econômicas, os recentes aumentos nos valores da gasolina seguem surpreendendo motoristas ao redor de todo o Brasil.

Ainda mais ao se considerar que, em algumas cidades, os registros superaram a média histórica, atingindo valores inéditos e, consequentemente, se tornando um grande problema para brasileiros que dependem do uso frequente de seus veículos.

Conforme divulgado pelo portal Diário do Comércio, os aumentos mais expressivos foram identificados em diferentes postos de combustíveis da cidade de São Paulo, nos quais o preço da gasolina se aproximou dos R$ 10.

Os valores mais altos foram observados na gasolina premium, que é indicada para motores de alta compressão, turboalimentados ou esportivos. Em estabelecimentos localizados nas regiões do Ipiranga e Itaim Bibi, o combustível chegou a ser comercializado por R$ 9,99.

Já o preço da gasolina comum tem variado entre R$ 8,59 a R$ 9,39. Para tentar amenizar os impactos, alguns postos passaram a oferecer descontos com base na modalidade de pagamento selecionada pelos clientes, valorizando as transações digitais (PIX).

Alta da gasolina incentiva cortes no diesel

Além de monitorar de perto os aumentos no valor da gasolina para evitar cobranças abusivas, o governo federal também tem decidido colocar em prática algumas estratégias para tentar estabilizar os preços do setor e, com isso, poupar o bolso dos cidadãos.

Entre elas, está a aprovação da Medida Provisória (MP) 1340/26, que promoverá cortes significativos nos impostos do diesel e, no fim, deve provocar quedas no preço do combustível nas bombas.

Embora tenha sido adotada em caráter temporário, a medida deverá permanecer em vigor até 31 de dezembro de 2026. Dessa forma, independentemente da gravidade dos impactos dos conflitos em curso sobre o setor de combustíveis, os motoristas ainda poderão contar com uma alternativa mais acessível por um longo período.