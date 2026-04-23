A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino trouxe uma novidade que chamou atenção na nova lista para a temporada. Pela primeira vez, a comissão técnica decidiu observar uma atleta que atua fora do país, ampliando o radar de avaliação. A decisão reforça a busca por novas opções e alternativas no elenco. O movimento também indica uma estratégia mais global por parte da comissão.

O nome da vez é o da oposta Sabrina, que atualmente defende o Denso Airybees, no Japão. A atleta foi chamada para um período de treinamentos, mesmo atuando no voleibol estrangeiro. Esse tipo de convite não é comum e acabou surpreendendo parte dos torcedores. Ainda assim, mostra a atenção ao desempenho fora do Brasil.

A convocação foi feita pelo técnico José Roberto Guimarães, que segue promovendo testes e observações no grupo. Sabrina não chega como nome garantido em competições oficiais, mas terá a chance de mostrar seu potencial nos treinos. A ideia é avaliar seu desempenho dentro do sistema da seleção. Esse processo faz parte do planejamento para a temporada.

A iniciativa reforça um momento de renovação e testes dentro da equipe brasileira. A comissão técnica busca ampliar o leque de opções, principalmente pensando em competições importantes como a Liga das Nações. Jogadoras em atividade no exterior passam a ganhar mais espaço nesse processo. Isso pode abrir portas para novas surpresas nas próximas convocações.

Comissão amplia observação e monitora atletas dentro e fora do país

Além de Sabrina, outras jogadoras também fazem parte do processo de avaliação da comissão técnica. A levantadora Bruninha, por exemplo, também foi chamada para um período de treinos, sendo observada de perto. Já nomes como Diana, Marcelle e Luzia aparecem entre as convocadas que já integram o grupo principal.

O planejamento inclui diferentes etapas de preparação ao longo da temporada. Parte das atletas se apresentou em Barueri, enquanto outras seguem cronogramas específicos. A estratégia permite avaliações mais detalhadas e montagem gradual do elenco. Com isso, a seleção busca chegar mais preparada para os desafios internacionais.