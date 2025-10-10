Um gesto simples, como abrir a palma da mão e esconder o polegar sob os dedos, pode salvar uma vida. Foi exatamente o que fez, em novembro de 2021, uma mulher de meia-idade acompanhada de um homem em um centro médico de Barcelona, na Espanha.

Uma das enfermeiras percebeu o pedido de ajuda silencioso e acionou a segurança. A polícia chegou rapidamente, e a mulher registrou um boletim de ocorrência contra o companheiro, relatando ameaças constantes e maus-tratos, inclusive físicos, que já ocorriam há bastante tempo. Diante das denúncias, os agentes prenderam o suposto agressor.

O caso de Barcelona chamou atenção para a importância de sinais discretos de socorro, que podem ser utilizados por vítimas de violência doméstica ou abuso sexual quando não é possível pedir ajuda verbalmente. Movimentos simples, como o gesto da mão, permitem que profissionais de saúde, familiares ou outras pessoas próximas identifiquem situações de risco.

Organizações de defesa dos direitos das mulheres têm incentivado a divulgação desse tipo de sinal, orientando vítimas a adotá-lo como uma forma segura de comunicar que estão em perigo. A iniciativa reforça a necessidade de atenção e treinamento de profissionais em hospitais, escolas e espaços públicos para reconhecer e agir diante desses pedidos silenciosos de ajuda.

Outros sinais para denunciar abuso e agressões

🖐️ 1. Sinal internacional de socorro com a mão

Como fazer: mostrar a palma da mão, dobrar o polegar para dentro e fechar os dedos sobre ele.

Significado: “Estou em perigo, preciso de ajuda.”

Criado pela Canadian Women’s Foundation em 2020, o gesto se popularizou no TikTok e já salvou vidas em vários países.

📱 2. Uso de códigos em mensagens ou ligações

Palavras ou frases aparentemente comuns, mas que indicam um pedido de socorro, como:

“Preciso comprar um bolo de aniversário” (sem contexto).

“Você pode me mandar a receita daquela sopa?” (com tom tenso).

Em ligações, a vítima pode fingir pedir pizza ou remédios, mas usar o tom de voz para indicar perigo.

Exemplo: “Oi, queria pedir uma pizza tamanho família… com polícia e ambulância.”

🏠 3. Sinais visuais em casa

Luzes piscando de forma repetida.

Objetos posicionados de forma incomum (ex: toalha na janela, vela acesa em horário estranho).

Cartazes ou bilhetes escondidos com frases curtas como “AJUDA” ou “CHAME A POLÍCIA”.

🧍‍♀️ 4. Comportamentos e expressões corporais

Evitar contato visual, estar em silêncio excessivo ou parecer constantemente tensa.

Pedir para ir ao banheiro ou se afastar do agressor com frequência.

Usar roupas longas em dias quentes (para esconder ferimentos).

💬 5. Palavras-chave combinadas entre amigos ou familiares

Muitas mulheres combinam palavras-código com pessoas de confiança.

Exemplo: se enviar uma mensagem com “esqueci o casaco”, significa “estou em perigo”.

Esse método é muito usado em grupos de apoio e aplicativos de mensagens.

🛍️ 6. Sinais em estabelecimentos comerciais

Alguns lugares (farmácias, mercados, hotéis) adotam códigos como: