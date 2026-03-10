A gigante brasileira JBS anunciou um investimento de cerca de R$ 750 milhões para ampliar sua presença no Oriente Médio com uma nova estrutura produtiva instalada em território de clima desértico. A iniciativa marca mais um passo na estratégia da empresa de expandir operações e se aproximar de outros mercados consumidores.

Fábrica em região estratégica

O projeto será desenvolvido em parceria com a Oman Food Capital, braço de investimentos ligado à Oman Investment Authority, de acordo com informações do site ND+. A nova operação ficará em Omã, país que vem investindo fortemente para fortalecer sua cadeia de alimentos e reduzir dependência externa.

E a escolha do local não é por acaso: além de facilitar a logística, o país busca se tornar um polo de produção voltado para o mercado que atende consumidores de tradição islâmica espalhados por diversas regiões do mundo. A estrutura funcionará como um “complexo multiproteínas”, com processamento de carne bovina, aves e cordeiros.

Produção em grande escala

Quando estiver em operação, a unidade deve alcançar uma capacidade de produção que ultrapassa centenas de milhares de toneladas por ano. A expectativa é que o complexo processe diariamente milhares de animais.

A produção será destinada tanto ao consumo local quanto à exportação para outros mercados do Oriente Médio, da Ásia e de partes da África.

Milhares de novas oportunidades de emprego

Além do impacto industrial, o projeto também terá reflexos importantes no mercado de trabalho. A previsão é que mais de 3 mil empregos diretos sejam criados ao longo dos próximos anos, abrangendo desde atividades industriais até áreas logísticas e administrativas.