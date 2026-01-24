O Grêmio anunciou um verdadeiro pacotão de rescisões contratuais durante esta semana. Além do goleiro Tiago Volpi, que possui conversas para reforçar o RB Bragantino, o Tricolor Gaúcho anunciou o término dos contratos de Felipe Carballo e Jemerson.

O volante uruguaio, de 29 anos, não se reapresentou para a pré-temporada, foi multado pelo clube e encerra uma passagem conturbada por Porto Alegre após três anos. Ele havia sido contratado pelo Grêmio em dezembro de 2022, vindo do Nacional, do Uruguai, com contrato válido até dezembro de 2026.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concluiu as negociações relativas às rescisões de contrato dos atletas Felipe Carballo, Jemerson e Tiago Volpi.



O Clube agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 20, 2026

Por fim, Tiago Volpi foi o goleiro titular do Grêmio na última temporada, mas a chegada do técnico Luís Castro alterou a hierarquia da posição. Weverton, do Palmeiras, foi contratado para assumir a titularidade, enquanto o contrato do reserva Gabriel Grando foi renovado por mais quatro anos.