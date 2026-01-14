O Internacional, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, teve valores bloqueados judicialmente devido a uma dívida com o empresário Pablo Alain Lecler Fluxa, autor de uma ação movida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O agente reivindica o pagamento de comissão referente à contratação do meia chileno Carlos Palacios, atualmente jogador do Boca Juniors.

O bloqueio realizado atingiu exatamente R$ 239.843,97 no dia 16 de dezembro, montante que correspondia ao saldo disponível nas contas do clube naquele momento. A ordem judicial, no entanto, previa a retenção de R$ 716.338,15.

O Internacional havia acordado, em 2021, o pagamento de uma comissão de US$ 154 mil — aproximadamente R$ 1 milhão à época — ao empresário, durante a negociação de Palacios. No entanto, o valor não foi quitado integralmente, o que resultou em uma dívida que atualmente ultrapassa R$ 700 mil e, com a inclusão de juros e honorários, se aproxima de R$ 800 mil.

Em sua defesa na Justiça, o Internacional afirmou que o contrato apresentado pelo empresário não tem validade e que os valores cobrados seriam excessivos. O clube também solicitou um efeito suspensivo para derrubar o bloqueio de suas contas, alegando risco de prejuízos de difícil reparação, mas o pedido foi negado pelo tribunal.

Palacios fez apenas 35 jogos pelo Inter

Carlos Palacios teve passagem curta pelo Internacional e não conseguiu se firmar no clube gaúcho. Contratado com expectativa de agregar qualidade ao elenco, o meia-atacante chileno entrou em campo apenas 35 vezes com a camisa colorada, número considerado baixo diante do investimento feito na época.

Durante o período em Porto Alegre, Palacios alternou momentos de titularidade com longos períodos no banco de reservas e sofreu com a falta de sequência. Sem conseguir se consolidar, acabou deixando o clube e seguiu carreira no exterior, enquanto sua contratação segue gerando reflexos financeiros nos bastidores do Inter.