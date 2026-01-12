Neste domingo, o Brasil foi ao delírio com as vitórias do filme O Agente Secreto na 83ª edição do Globo de Ouro, que incluíram o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.

E é importante destacar que, muito além de representar a força do cinema nacional diante do mercado estrangeiro, o prêmio possui um significado ainda maior para a produção dirigida por Walter Salles, pois trata-se de uma “abertura de possibilidades”.

Isso porque muitos especialistas acreditam que o Globo de Ouro serve como uma espécie de “termômetro” para o Oscar, que é considerada uma das mais populares premiações da indústria cinematográfica internacional.

Vale lembrar que, no ano passado, Fernanda Torres ganhou o troféu de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, e semanas depois foi indicada a uma categoria no prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Levando em conta que os indicados ao Oscar 2026 serão anunciados oficialmente em 22 de janeiro de 2026, as expectativas de que Moura conquiste espaço são altas, já que a vitória pode, comprovadamente, favorecer sua campanha.

“O Agente Secreto” no Globo de Ouro: troféus conquistados pelo filme

Vale ressaltar que o troféu de Melhor Ator não foi a única conquista de O Agente Secreto no Globo de Ouro de 2026, tendo em vista que o longa também saiu vitorioso na categoria de Melhor Filme em Língua Não-inglesa, quebrando um recorde ao levar dois prêmios em uma mesma edição.

O filme, que acompanha um professor universitário está disposto a enfrentar os perigos da ditadura militar no Brasil para reencontrar o filho caçula, também foi indicado na categoria de Melhor Filme Dramático, mas acabou perdendo para Hamnet: A vida antes de Hamlet.

Entretanto, a “derrota” não ofusca o sucesso que O Agente Secreto tem conquistado, já que desde sua estreia no Festival de Cannes, a produção vem sendo elogiada e arrecadando prêmios internacionalmente.