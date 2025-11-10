A Globo está prestes a confirmar a transmissão da Copa Intercontinental da FIFA, competição que reúne os campeões das seis confederações do futebol mundial e será realizada entre setembro e dezembro deste ano. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana.

A competição, em seu novo formato, foi instituída pela FIFA em 2024 para substituir o antigo Mundial de Clubes realizado anualmente. A edição de 2025 será a segunda sob essa nova estrutura e terá o Catar como país-sede, com a grande final prevista para o dia 17 de dezembro. O futebol brasileiro já sabe que terá um representante no torneio.

Taça do Challenger Cup da Copa Intercontinental — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Isto porque Flamengo e Palmeiras decidem a Copa Libertadores da América no próximo dia 29. O vencedor irá representar o continente sul-americano na Copa Intercontinental. No ano passado, o Botafogo acabou eliminado pelo Pachuca, do México, no chamado ‘Dérbi das Américas’. Na grande decisão, o Real Madrid bateu os mexicanos.

A atual edição já começou com os confrontos da chamada Copa África-Ásia-Oceania da FIFA, vencida pelo Pyramids FC, do Egito, sobre o Auckland City FC, da Nova Zelândia, e o Al Ahli, da Arábia Saudita. O campeão sul-americano enfrentará o Cruz Azul, do México. O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, já está na decisão.

A tabela da Copa Intercontinental 2025

PRIMEIRA FASE

Pyramids 3 x 0 Auckland City – 14 de setembro (playoff)

SEGUNDA FASE

Al Ahly 1 x 3 Pyramids – 23 de setembro (Copa África-Ásia-Pacífico)

Cruz Azul x Campeão da Copa Libertadores – 10 de dezembro (Dérbi das Américas)

PLAYOFF DA FINAL

Vencedor da S1 x Vencedor da S2 – 13 de dezembro (Copa Challenger)

FINAL

Vencedor playoff da final x Paris Saint-Germain – 17 de dezembro