A disputa pela audiência ganhou novos destaques neste último fim de semana. A Record promoveu uma verdadeira força-tarefa esportiva e colocou no ar nove partidas de futebol em um único dia, alterando quase toda sua grade.

A estratégia, que ocupou praticamente toda a tarde e a noite de sábado, ampliou a presença da emissora nas afiliadas e pressionou a concorrência direta com a Globo em diferentes regiões do país.

A partir das 15h30 (horário de Brasília), emissoras locais passaram a exibir confrontos de campeonatos estaduais, com transmissões diferentes para cada praça.

Decisões estaduais dominam a tarde

A programação incluiu jogos de torneios como os campeonatos Alagoano, Amapaense, Paranaense, Sergipano, Goiano, entre outros. Cada afiliada transmitiu partidas específicas de seu estado, criando uma grade simultânea.

No Norte, o Campeonato Roraimense também ganhou espaço em horário local, ampliando o alcance da cobertura esportiva.

Jogo nacional unifica audiência no horário nobre

O ponto alto da noite foi o confronto entre Palmeiras e Capivariano, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Além de ter sido exibida em todo o país, a partida também esteve disponível nas plataformas digitais da emissora.

Ao concentrar essa partida em horário nobre, a Record buscou unificar a audiência após uma tarde marcada por transmissões locais.

Estratégia para enfrentar a concorrência

Com o futebol como protagonista absoluto da grade, a Record consolida um reposicionamento em 2026. A combinação de cobertura de partidas regionais com um grande jogo nacional foi uma forma de criar maior competitividade contra a Globo em várias praças. Se a estratégia der certo, a disputa pela liderança pode se intensificar nos próximos meses.