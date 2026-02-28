A TV Globo confirmou a contratação do narrador Fernando Camargo para integrar a equipe da GE TV, braço digital de transmissões esportivas da emissora. O contrato, firmado no dia 17 de fevereiro, tem duração inicial de um ano. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Estreia será no Rio Open

Camargo inicia sua nova fase na carreira durante a cobertura do Rio Open, famoso torneio de tênis. Ele passa a integrar o grupo de profissionais escalados exclusivamente para transmissões na plataforma online.

Com mais de duas décadas de experiência, o narrador tem passagens por veículos como ESPN Brasil e Record TV, onde consolidou sua trajetória principalmente em coberturas esportivas voltadas ao público paulista.

Movimento da emissora

A contratação é a terceira realizada especificamente para o projeto digital esportivo da Globo, que vem ampliando investimentos na produção e transmissão de eventos no digital e streaming.

Em publicação nas redes sociais, Camargo celebrou a nova etapa profissional e destacou a oportunidade de atuar na maior empresa de comunicação do país.

Expansão no ambiente digital

Ao fortalecer o time de narradores, a Globo sinaliza que pretende consolidar ainda mais a sua presença no digital, ampliando o alcance do público que consome esporte pela internet.