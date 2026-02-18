Depois de recuperar os direitos de transmissão da Fórmula 1 e vencer a disputa com a Band pelas corridas da categoria, a Globo fez um novo ajuste em sua estratégia para a pré-temporada de 2026. A emissora decidiu que não exibirá na íntegra os testes coletivos realizados no Bahrein em seus canais lineares.

As atividades acontecem entre os dias 18 e 20 de fevereiro, no Circuito de Sakhir, com programação dividida em dois períodos diários: das 4h às 8h e das 9h às 13h, no horário de Brasília. Assim como na etapa anterior, apenas parte das sessões terá espaço nas plataformas do grupo.

Transmissão parcial e cobertura restrita

A cobertura completa ficará disponível exclusivamente na F1TV, plataforma oficial da categoria. Já o SporTV e o Globoplay vão mostrar somente o segundo bloco do dia, das 9h às 13h. Na sexta-feira (20), no entanto, a exibição começa ao meio-dia para os assinantes do pacote F1TV Pro.

Diferentemente do shakedown fechado realizado anteriormente em Barcelona, os treinos no Bahrein têm cronometragem liberada ao público durante todo o dia e maior presença da imprensa no paddock, o que amplia o interesse dos fãs.

Band amplia portfólio no automobilismo

Enquanto a Globo concentra esforços na Fórmula 1, a Band tem reforçado seu investimento em outras competições do esporte a motor. A emissora assegurou direitos de transmissão da IndyCar Series, da Stock Car Pro Series, da Fórmula E, da Copa Truck, da Porsche Cup Brasil e do GP do Brasil de MotoGP.

A temporada 2026 da IndyCar tem início marcado para 1º de março, em St. Petersburg, e contará novamente com as tradicionais 500 Milhas de Indianápolis, programadas para 24 de maio, um dos eventos mais aguardados do calendário internacional.