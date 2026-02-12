O aplicativo Gov.br ganhou uma atualização que altera a experiência dos usuários e promete tornar o acesso aos serviços públicos mais ágil. Disponível desde 28 de janeiro nas lojas Google Play e App Store, a nova versão traz mudanças na interface e na forma de autenticação.

A principal novidade é a possibilidade de entrar em serviços que exibem o botão “Entrar com gov.br” utilizando apenas a biometria do próprio celular, como impressão digital ou reconhecimento facial do aparelho. Em determinadas situações, não será mais necessário digitar senha.

Outra alteração importante é que o reconhecimento facial deixa de ser obrigatório no primeiro acesso ao aplicativo, o que deve tornar o uso mais prático no dia a dia. Quem ainda não possui cadastro também pode criar a conta diretamente pelo app, sem precisar recorrer a outros canais.

Compartilhamento de documentos e mais transparência

A atualização também incluiu novas funcionalidades. Agora, é possível compartilhar documentos digitais com outros contatos e consultar o histórico de acessos à conta. A medida permite ao usuário acompanhar quando e como seus dados foram utilizados.

Com mais de 173 milhões de contas registradas no país, a plataforma reúne alguns dos principais serviços públicos digitais e ultrapassa 170 milhões de usuários cadastrados.

Segurança mantida com verificação em duas etapas

Mesmo com a simplificação no login, o governo federal afirma que os mecanismos de proteção continuam ativos. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação, cerca de 50 milhões de brasileiros já habilitaram a verificação em duas etapas.

Atualmente, 112,4 milhões de contas utilizam algum tipo de biometria. Desse total, 80,6 milhões são classificadas como nível Ouro e 31,8 milhões como nível Prata. Entre os usuários Ouro, 45 milhões adotaram a dupla checagem de segurança. No grupo Prata, são 5 milhões.

A verificação adicional exige um código gerado no próprio aplicativo sempre que o cidadão acessa determinado serviço, dificultando invasões mesmo em casos de vazamento de CPF e senha.

Serviços mais procurados

Entre as ferramentas mais acessadas no Gov.br estão Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode consultar as orientações na área específica do portal Gov.br ou buscar atendimento pelos canais oficiais da plataforma.