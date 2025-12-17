O governo federal antecipou os pagamentos do Bolsa Família em dezembro, iniciando os depósitos antes do Natal para garantir que os beneficiários tenham acesso aos recursos ainda durante as festas de fim de ano. Ao todo, 18,7 milhões de famílias passaram a receber os valores desde a última quarta-feira (10), com benefício médio de R$ 691,37.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A iniciativa segue a prática adotada nos últimos anos, quando o calendário é ajustado no último mês do ano para assegurar o pagamento de todas as parcelas antes do feriado natalino.

Os pagamentos do Bolsa Família relativos a dezembro seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), informação disponível no cartão do beneficiário. Diferente do que ocorre nos outros meses, quando os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis, em dezembro o calendário foi antecipado e vai até o dia 23.

Além do valor base, as famílias podem receber adicionais conforme a composição familiar. O programa prevê repasses extras para crianças de até seis anos, gestantes, nutrizes e adolescentes, o que pode elevar o valor final depositado neste mês. Esses adicionais seguem sendo pagos normalmente, mesmo com a antecipação do calendário.

Os valores são creditados diretamente na conta do Caixa Tem e podem ser movimentados pelo aplicativo, utilizados para pagamentos, transferências ou saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes bancários. O governo orienta que os beneficiários acompanhem as informações pelos canais oficiais para evitar golpes e garantir o acesso correto ao benefício.

Calendário Bolsa Família em dezembro