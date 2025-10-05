As mães beneficiárias do Programa Bolsa Família vêm ampliando sua presença no mercado de trabalho formal. De acordo com estudo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o índice de empregos formais entre essas mulheres apresentou um crescimento de 7,4% em relação ao período anterior ao recebimento do benefício.

O levantamento, divulgado na 40ª edição dos Cadernos de Estudos do MDS, aponta que os impactos são mais expressivos entre mães de crianças de 3 a 6 anos, faixa etária em que a cobertura da educação pública ainda não é totalmente universal.

O estudo evidencia que o Bolsa Família vai além de garantir alimentação, contribuindo também para diminuir obstáculos à entrada das mulheres no mercado de trabalho. Entre as beneficiárias, a probabilidade de se declararem indisponíveis para aceitar um emprego caiu 4,2 pontos percentuais.

Embora cerca de um terço das mulheres no país afirme não poder trabalhar devido às responsabilidades domésticas, esse percentual é significativamente menor entre as participantes do programa: “Essas mulheres demonstram desejo de romper vulnerabilidades e encontrar caminhos no mercado de trabalho”, afirmou Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para ter direito ao benefício, os critérios principais são:

Renda familiar:

Famílias em situação de pobreza, com renda mensal de até R$ 600 por pessoa (valor pode variar conforme atualizações do governo).

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 300 por pessoa, têm prioridade de inclusão.

Cadastro no Cadastro Único:

É necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e mantenha os dados atualizados.

Compromissos relacionados à saúde e educação:

Crianças e adolescentes devem estar matriculados na escola e com frequência regular.

Gestantes e crianças devem seguir o calendário de vacinação recomendado pelo SUS.

Composição familiar: