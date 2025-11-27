A cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, se prepara para uma data especial que movimenta moradores e comerciantes todos os anos. Na primeira terça-feira de dezembro, o município celebra seu aniversário — que em 2025 marca 117 anos de história — e, por tradição, ganha um feriado municipal.

A pausa nas atividades se tornou um momento de valorização da identidade local, permitindo que a população aproveite eventos comemorativos e reforçando o sentimento de pertencimento à cidade. Com o comércio funcionando em horário especial e diversas ações culturais espalhadas pela cidade, o feriado costuma atrair famílias às ruas e incentivar a circulação de visitantes.

Além disso, a data é vista como uma chance de celebrar o desenvolvimento de Araçatuba, reconhecida por sua força no agronegócio, na prestação de serviços e na vida comunitária ativa. Assim, o aniversário do município não apenas marca o calendário, mas também reforça o orgulho dos moradores pela trajetória e pelas conquistas da cidade.

Além de Araçatuba, o início de dezembro também marca celebrações importantes em outros municípios paulistas. No dia 2 de dezembro, as cidades de Avaí e Presidente Alves igualmente decretam feriado municipal em comemoração aos seus aniversários.

Assim como ocorre em Araçatuba, essas cidades aproveitam a data para promover eventos cívicos, atividades culturais e encontros comunitários que reforçam a identidade local e valorizam sua história. Esses feriados simultâneos ajudam a movimentar a região, estimulam o comércio e criam um momento de união entre moradores.