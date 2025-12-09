O governo do Marrocos aprovou recentemente novas regras que ampliam as restrições aos demonstrativos públicos de afeto, reacendendo debates sobre liberdade individual e normas culturais no país. Entre as mudanças, atos simples como um beijo em público podem resultar em punições severas, incluindo detenção, dependendo da interpretação das autoridades.

As novas diretrizes reforçam artigos já existentes no Código Penal marroquino, que tradicionalmente pune comportamentos considerados “atentatórios à moral pública”. Embora manifestações de afeto sempre tenham sido vistas com cautela no país, a atualização da legislação endurece a fiscalização e amplia o poder das forças de segurança para agir em situações antes tratadas com mais flexibilidade.

Organizações de direitos humanos afirmam que a norma pode abrir margem para abusos e interpretações arbitrárias, especialmente contra turistas que desconhecem as regras locais. Enquanto isso, defensores das mudanças alegam que as medidas preservam valores culturais profundamente enraizados na sociedade marroquina.

Como resultado, o país volta ao centro das discussões sobre limites culturais e garantias individuais, enquanto moradores e visitantes precisam redobrar a atenção no dia a dia. As novas regras reforçam a importância de compreender o contexto social marroquino, mas também levantam dúvidas sobre até que ponto tradições podem se sobrepor a liberdades básicas.

Reações internas e impactos no turismo

As mudanças têm provocado diferentes reações dentro do próprio Marrocos. Enquanto setores mais conservadores apoiam a iniciativa como uma forma de proteger costumes locais, parte da população urbana e jovens ativistas enxergam as novas regras como um retrocesso. Para eles, o endurecimento das punições afeta a liberdade individual e reforça práticas que já eram motivo de críticas dentro do país.

O setor turístico também acompanha a situação com preocupação. O Marrocos recebe milhões de visitantes todos os anos, muitos deles vindos de regiões com costumes sociais mais flexíveis. Especialistas apontam que a falta de clareza nas punições pode gerar insegurança entre turistas e impactar negativamente a imagem internacional do país.