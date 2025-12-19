O Governo de São Paulo lançou no início deste mês o programa Turismo 60+, voltado à inclusão social de pessoas com mais de 60 anos por meio de viagens a destinos turísticos do estado. A iniciativa foi apresentada em Águas de Lindóia e, nesta etapa, contemplou os municípios de Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha.

O programa prevê viagens gratuitas de até quatro dias, com despesas de hospedagem, alimentação, passeios, seguro-viagem, acompanhamento de guia turístico e um kit viagem, que inclui camiseta, squeeze e viseira. A partir de janeiro de 2026, prefeituras e organizações sociais poderão solicitar as viagens por meio de uma plataforma específica.

Como contrapartida, o transporte ficará sob responsabilidade dos municípios ou dos próprios grupos participantes. Para participar do programa, os interessados devem procurar a prefeitura de sua cidade para realizar o cadastro, sendo exigida a formação de grupos com, no mínimo, 30 pessoas.

No dia 8 de dezembro, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (Setur-SP) recebeu os primeiros grupos do Turismo 60+, vindos dos municípios de Santa Lúcia, Tabapuã e da capital paulista, em visita a Águas de Lindóia. Ao todo, cerca de 60 participantes integraram a ação, que também incluiu passagem pelo centro da cidade de São Paulo.

Turistas 60+ e a importância desse público para o setor de turismo

Segundo o IBGE, até 2030 a população idosa deve superar a jovem, tornando-se o maior grupo da pirâmide etária no Brasil. Com mais autonomia financeira e melhor qualidade de vida, os viajantes da chamada “Geração Prateada” passaram a fazer até três viagens por ano, segundo a ABAV-SP.

O turista sênior tem um perfil variado: há quem viaje sozinho ou em grupo, quem busque aventura, roteiros culturais ou opções de hospedagem e transporte mais acessíveis e confortáveis. Essa diversidade tem levado o setor de turismo a investir mais na qualificação de profissionais e serviços.