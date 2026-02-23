A rede de proteção aos cidadãos com mais de 60 anos ganha um reforço de peso com a sanção da Lei nº 15.163/2025. A nova legislação, que já está em pleno vigor após publicação no Diário Oficial da União, altera o Estatuto da Pessoa Idosa para estabelecer consequências muito mais duras contra o desamparo familiar. O objetivo é garantir que o cuidado com os pais na velhice deixe de ser encarado apenas como uma escolha pessoal para ser respeitado como uma obrigação legal intransferível.

Tolerância zero contra o abandono

Até então, as penas para quem deixava idosos desassistidos em asilos ou hospitais eram consideradas brandas, variando de seis meses a três anos de detenção. Agora, a regra mudou drasticamente: a reclusão mínima passou para dois anos, podendo atingir cinco anos de prisão, além de multa. O rigor alcança qualquer tipo de omissão em que a pessoa idosa esteja em situação de dependência, combatendo diretamente a prática de familiares que se distanciam de suas responsabilidades afetivas e materiais sob o pretexto de falta de tempo ou recursos.

Punições severas para danos físicos e morte

O novo texto legislativo é ainda mais enfático quando o descaso evolui para situações críticas. Se a negligência resultar em lesão corporal de natureza grave, o tempo de cárcere sobe para uma faixa entre três e sete anos. Já nos episódios mais trágicos, em que a falta de assistência culmina no falecimento da vítima, a condenação pode chegar a 14 anos de reclusão. As mesmas métricas de punição foram estendidas aos crimes de maus-tratos, que englobam desde a privação de alimentos e medicamentos até abusos físicos ou psicológicos cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões do idoso.

Compromisso familiar e base legal

A mudança legislativa, que nasceu de uma proposta apresentada pelo deputado Helio Lopes na Câmara Federal, reafirma que a família detém uma responsabilidade solidária sobre seus membros mais velhos. Além do suporte financeiro, o aspecto emocional e a presença constante são agora pilares protegidos pela lei. O desrespeito a essas diretrizes não configura apenas uma falha ética, mas um crime grave contra a dignidade humana, passível de monitoramento rigoroso pelas autoridades de segurança e assistência social em todo o território nacional.