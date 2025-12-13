Neste sábado, 13 de dezembro, Salvador recebe uma ação especial do Bolsa Família. Organizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a iniciativa do governo municipal tem como objetivo atualizar as condicionalidades de saúde do programa, beneficiando milhares de famílias e facilitando o acesso para quem não consegue se deslocar durante a semana.

Atualmente, cerca de 479 mil beneficiários precisam atualizar suas informações de saúde referentes à segunda vigência do ano. A ação busca ampliar a cobertura, que até o momento atinge aproximadamente 172.852 pessoas, ou seja, 36,07% do total.

Para participar do Sábado do Bolsa Família Salvador 2025, é preciso levar o cartão do programa, RG, CPF, Caderneta da Criança e, se for o caso, o Cartão da Gestante. A ação disponibiliza diversos serviços essenciais, como checagem da carteira de vacinação e avaliação de peso, altura e desenvolvimento de crianças com menos de 7 anos.

Gestantes terão a oportunidade de atualizar a Caderneta da Gestante, assegurando o início e a continuidade do pré-natal. Mulheres de 14 a 44 anos passarão por avaliações de saúde e atualização da vacinação. A ação reforça o compromisso da gestão municipal em promover o acesso aos cuidados de saúde primários.

Serviços de saúde e atualização de cadastros movimentam Salvador

A ação do Bolsa Família em Salvador oferece uma oportunidade única para que milhares de famílias atualizem informações essenciais de saúde, garantindo o acesso contínuo a benefícios e cuidados básicos. O evento é voltado especialmente para quem enfrenta dificuldades de comparecimento durante a semana, facilitando a participação de todos.

Além da atualização de cadastros, a iniciativa disponibiliza diversos serviços de saúde, como checagem de vacinação, acompanhamento do crescimento de crianças e suporte às gestantes. Com isso, o governo reforça seu compromisso de ampliar a cobertura do programa e fortalecer a atenção primária à saúde na cidade.