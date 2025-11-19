O Governo do Rio Grande do Sul, por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), emitiu um comunicado importante para a população que ainda não solicitou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O órgão reforçou prazos e esclareceu que não há urgência em renovar o documento. Isto porque o modelo anterior continua válido até 2032.

Isso indica que os cidadãos ainda dispõem de seis anos para substituir o antigo RG pela nova Carteira de Identidade Nacional. De acordo com o órgão, a demanda nos postos de identificação costuma aumentar durante o verão, o que pode impactar a rapidez no atendimento.

Após o período de alta temporada, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional tende a ocorrer de forma mais equilibrada e contínua ao longo do ano, tornando o atendimento mais simples e organizado. A nova CIN unifica o número de registro ao CPF e padroniza o documento em todo o país.

Com QR Code, chip eletrônico e versão digital, o modelo oferece camadas extras de segurança e reduz o risco de fraudes. Para agilizar o processo, o governo do Rio Grande do Sul disponibiliza o aplicativo Identidade Fácil, que permite ao cidadão realizar parte das etapas de emissão diretamente de casa, em um sistema pioneiro no Brasil.

Tudo sobre a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A CIN é um documento único, padronizado nacionalmente, que utiliza o CPF como número de identificação do cidadão. Isso significa que o antigo RG (com numeração estadual) deixará de existir.

Prazo para trocar o documento

A troca não é obrigatória imediata.

A validade do RG antigo segue até 28 de fevereiro de 2032.

Os estados estão realizando a implementação de maneira gradual.

Principais mudanças em relação ao antigo RG

✔ Número único: CPF

O CPF passa a ser o número principal do documento, evitando duplicidades e inconsistências de dados.

✔ Documento padronizado no Brasil inteiro

O modelo será o mesmo em todos os estados, com design e informações unificados.

✔ Versão física e digital

O cidadão pode portar a CIN no formato cartão ou papel e também no celular, via aplicativo Gov.br.

Como solicitar a nova CIN?

O processo varia conforme o estado, mas normalmente envolve: