As novas regras para o vale-refeição e o vale-alimentação devem impactar um mercado bilionário e fortemente concentrado. De acordo com Stefano Ribeiro, atualmente quatro empresas detêm cerca de 80% do setor, que atende aproximadamente 22 milhões de trabalhadores no Brasil — em sua maioria com renda de até cinco salários mínimos.

A proposta do governo é romper esse oligopólio e estimular a concorrência. A principal mudança, prevista para entrar em vigor a partir de fevereiro, é a ampliação da liberdade de escolha: o trabalhador poderá selecionar a operadora do benefício e transferir tanto os saldos já acumulados quanto os créditos futuros.

Para bares, restaurantes e mercados, a mudança tem efeito direto no caixa. As taxas cobradas pelas operadoras passarão a ter um teto de 3,6%, bem abaixo dos percentuais que chegavam a 10%, além da proibição do chamado rebate — prática em que descontos concedidos às empresas eram compensados com tarifas mais altas cobradas dos estabelecimentos.

Com as novas regras, o governo busca tornar o sistema de vale-alimentação mais equilibrado, transparente e competitivo, beneficiando trabalhadores, estabelecimentos e o próprio mercado. A expectativa é que a maior concorrência reduza custos, amplie opções e melhore o serviço oferecido, ao mesmo tempo em que diminui distorções históricas em um setor que movimenta bilhões.

Concorrência, economia e efeitos no dia a dia do trabalhador

A abertura do mercado tende a gerar reflexos diretos na rotina de quem utiliza o vale-alimentação e o vale-refeição. Com mais opções de operadoras, os trabalhadores ganham poder de escolha, enquanto empresas e estabelecimentos podem se beneficiar de condições mais justas, menos taxas e maior previsibilidade nos custos.

Especialistas avaliam que, se bem implementadas, as mudanças podem estimular inovação no setor e ampliar a aceitação dos benefícios em diferentes tipos de comércio. O desafio agora será acompanhar a adaptação das operadoras às novas regras e garantir que a concorrência se traduza, de fato, em vantagens concretas para consumidores e negócios.