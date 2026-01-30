O Governo Federal anunciou que o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá início em 16 de fevereiro. Inicialmente previsto para o dia 15, o pagamento foi adiado para o dia seguinte, pois a data cai em um domingo, e as regras do programa determinam que o repasse ocorra no próximo dia útil.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem receber o benefício neste ano, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos. Nesta primeira fase, terão direito ao abono os trabalhadores nascidos em janeiro, e os valores poderão ser sacados até o término do calendário, em 30 de dezembro de 2026.

O abono salarial é um benefício anual de até um salário mínimo destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que tenham atuado por pelo menos 30 dias no ano-base (dois anos anteriores). Assim como em 2025, o calendário de pagamentos de 2026 será unificado, com os repasses organizados de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário.

A partir de 2026, os critérios para ter direito ao abono salarial sofrerão mudanças. Até o ano passado, podiam receber o benefício os trabalhadores que atuaram por pelo menos 30 dias no ano-base (dois anos anteriores) e tinham remuneração de até dois salários mínimos por mês.

Com a aprovação de um pacote de redução de gastos pelo governo, foi estabelecida uma regra de transição que deve, gradualmente, restringir o acesso ao benefício. O critério de renda para receber o abono salarial deixa de estar atrelado ao salário mínimo.

O limite de acesso ao benefício será corrigido apenas pela inflação, medida pelo INPC, enquanto o salário mínimo continuará registrando aumento real, acima da inflação. Na prática, isso significa que, a cada ano, o trabalhador terá reajuste maior no salário mínimo, mas o teto para receber o PIS/Pasep não acompanhará esse crescimento.

