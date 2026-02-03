O Governo Federal informou que o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começará em 16 de fevereiro. A data inicial, 15 de fevereiro, foi antecipada para o dia seguinte por cair em um domingo, seguindo a regra do programa de efetuar o repasse no próximo dia útil.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício este ano, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos. Nesta primeira etapa, o abono será liberado para os nascidos em janeiro, e os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026.

O abono salarial é um benefício anual de até um salário mínimo destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que tenham trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base, referente a dois anos anteriores. Assim como em 2025, o calendário de pagamentos de 2026 será unificado, com os repasses organizados conforme o mês de nascimento de cada beneficiário.

O benefício é calculado de forma proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. O valor corresponde ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados naquele período.

Dessa forma, apenas quem trabalhou os 12 meses recebe o abono integral, equivalente a um salário mínimo. Com o aumento do salário mínimo, o valor do benefício em 2026 varia entre R$ 136 e R$ 1.621, dependendo da quantidade de meses trabalhados.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS/Pasep 2026