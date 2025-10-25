O Governo Federal lançou, na última semana, o programa “Reforma Casa Brasil”, que oferecerá crédito para reformas residenciais a famílias de todas as faixas de renda. As condições do financiamento e as taxas de juros serão definidas de acordo com a renda mensal dos beneficiários. O programa entra em vigor a partir de 3 de novembro.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 40 bilhões. O programa oferecerá duas modalidades principais de financiamento: para famílias com renda de até R$ 9,6 mil mensais o financiamento será a partir de R$ 5 mil, já para famílias com renda acima de R$ 9,6 mil, as condições serão definidas pela Caixa e o financiamento terá valor mínimo de R$ 30 mil.

As taxas de juros também variam conforme a faixa de renda da família: a faixa 1 (renda até R$ 3.200) terá juros a partir de 1,17% ao mês e a faixa 2 (renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600) terá juros de 1,95% ao mês. Já para quem recebe acima de R$ 9.600, os juros ficarão entre 1,33% a 1,95% ao mês, e financiamento de até 50% do valor de avaliação do imóvel.

O programa será destinado a famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adaptação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas ou hidráulicas inadequadas, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. O governo projeta, em sua etapa inicial, a realização de 1,5 milhão de contratações.

Passo a passo para se inscrever

A contratação será simplificada e feita digitalmente, pelo site ou aplicativo da Caixa, a partir de 3 de novembro. Segue o passo a passo:

▶️ Acessar o aplicativo da Caixa ou site; preencher informações sobre renda e imóvel; selecionar o tipo de reforma desejada e fazer simulação de crédito.

▶️ Após aprovação, assinar o contrato digitalmente.

▶️ Enviar fotos do imóvel antes da reforma.

▶️ Primeiro depósito liberado na conta.

▶️ Realizar as compras ou início da obra.

▶️ Enviar novas fotos comprovando o andamento ou conclusão da obra. Após isso, o restante do crédito será liberado.