A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 estima um impacto de R$ 1,5 bilhão nas contas públicas com a contratação de novos servidores e destina R$ 545 mil ao pagamento de gratificações para funcionários do Poder Executivo. O texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e autoriza a criação de mais de 78 mil vagas no Executivo ao longo deste ano.

Ao todo, estão previstas 78.674 vagas para a criação de novos cargos e 85.128 destinadas ao provimento, ou seja, à nomeação de candidatos aprovados em concursos anteriores, incluindo o Concurso Nacional Unificado (CNU). O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) informou que, no âmbito do Poder Executivo, a proposta autoriza a criação de até 75,5 mil cargos e gratificações.

Entre as oportunidades previstas estão vagas para professores universitários, técnicos em educação, analistas e especialistas em órgãos como a Anvisa e os Institutos Federais. Do total de 75,5 mil autorizações, 36,9 mil correspondem a gratificações destinadas a servidores públicos.

O ministério ressalta que a LOA tem caráter autorizativo, ou seja, estabelece as despesas que podem ser executadas, mas a criação efetiva de cargos depende de aprovação do Congresso Nacional. Já o provimento diz respeito a cargos já existentes, que podem ser ocupados mediante autorização do MGI ou por meio de concursos públicos realizados neste ano ou nos próximos.

Veja como a LOA impacta a contratação de servidores públicos

A Lei Orçamentária Anual estabelece quanto e em que áreas o governo pode gastar no ano seguinte, detalhando despesas com políticas públicas, investimentos e pessoal, incluindo salários e contratações.

Sem a previsão na LOA, o governo não pode criar cargos nem contratar servidores, já que a lei é o instrumento que autoriza oficialmente qualquer gasto com novas vagas no serviço público.

A realização de concursos e a nomeação de aprovados só avançam quando há dotação orçamentária definida; sem a reserva de recursos, os certames podem ser adiados ou ter o número de vagas reduzido.

Além disso, a LOA precisa cumprir regras fiscais, como o teto de gastos e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que influencia diretamente a quantidade de vagas e o ritmo das contratações.