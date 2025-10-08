O programa Emprega Franca promoveu, na última segunda-feira (6), um processo seletivo para 38 vagas de emprego em uma rede de supermercados local. A seleção aconteceu das 9h às 14h, na sede do programa, e ofereceu uma grande oportunidade, já que as vagas exigiam apenas ensino fundamental completo e não requeriam experiência prévia na função.

O processo seletivo também foi inclusivo, com vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais e a pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades oferecidas estavam 8 vagas para operador de caixa, 7 para repositor de mercearia, 3 para padeiro, 2 para açougueiro, além de postos para empacotador, confeiteiro, fiscal de caixa e outras funções.

A Prefeitura também informou que realizará mais uma edição do Dia de Oportunidade, um feirão de empregos que reunirá diversas empresas. O evento acontecerá em duas datas e locais diferentes: no dia 9 de outubro, quinta-feira, no shopping de Franca, e no dia 14, terça-feira, no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef).

Os dois eventos acontecerão das 9h às 14h e oferecerão vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer aos locais selecionados com documentos pessoais e currículo atualizado.

Dicas para montar um bom currículo

Seja objetivo e claro – Mantenha o currículo direto, destacando informações relevantes e evitando textos longos. Uma ou duas páginas são suficientes na maioria dos casos.

Informações de contato atualizadas – Inclua telefone, e-mail profissional e, se for relevante, perfil no LinkedIn.

Resumo profissional – Escreva um breve resumo destacando suas principais habilidades, experiências e objetivos de carreira.

Experiência profissional – Liste empregos anteriores em ordem cronológica, descrevendo funções e conquistas com verbos de ação, como “organizei”, “coordenei” ou “implementei”.

Educação e qualificação – Informe cursos, formações e certificações relevantes para a vaga.

Habilidades – Destaque competências técnicas e interpessoais relacionadas à posição desejada, como domínio de softwares, idiomas ou trabalho em equipe.

Layout limpo e organizado – Use fontes legíveis, espaçamento adequado e tópicos claros para facilitar a leitura.

Adapte para cada vaga – Personalize o currículo de acordo com a descrição da vaga, ressaltando experiências e habilidades mais pertinentes.