A distribuição do antídoto para intoxicação por metanol já está em andamento em cinco estados brasileiros: Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Desde 2 de outubro, essas regiões receberam um total de 580 ampolas de etanol farmacêutico, em resposta ao aumento dos casos relacionados a bebidas alcoólicas adulteradas.
O Ministério da Saúde adotou medidas rápidas, fornecendo etanol farmacêutico, fundamental no tratamento de intoxicações por metanol. Além disso, anunciou a aquisição de 12 mil unidades desse antídoto e 2,5 mil doses de fomepizol, em parceria com agências internacionais, garantindo um estoque suficiente para tratar os casos emergentes e prevenir novos surtos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou 604 farmácias de manipulação habilitadas a produzir etanol farmacêutico, garantindo cobertura em todas as capitais e acesso rápido ao antídoto em todo o país.
Paralelamente, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA), incluindo o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e o Laboratório Municipal de São Paulo, mobilizou-se para realizar análises ágeis e reforçar a resposta médica.
O que acontece ao ingerir Metanol
A ingestão de metanol é extremamente perigosa e pode ser fatal, mesmo em pequenas quantidades. Esse tipo de álcool (também chamado de álcool metílico) é usado em produtos industriais — como solventes, combustíveis e anticongelantes — e não deve ser consumido por humanos.
Veja o que acontece no organismo após a ingestão:
- Metabolização tóxica:
- O fígado converte o metanol em duas substâncias altamente tóxicas — formaldeído e ácido fórmico. Essas substâncias causam acidose metabólica grave (alteração perigosa no equilíbrio do sangue).
- Sintomas iniciais (entre 1 e 12 horas após a ingestão):
- Dor de cabeça
- Náusea e vômito
- Tontura
- Fraqueza
- Confusão mental
- Sintomas graves (entre 12 e 24 horas):
- Perda da visão (o metanol destrói o nervo óptico)
- Dificuldade para respirar
- Convulsões
- Coma
- Morte, se não houver tratamento rápido
- Tratamento:
- O antídoto é o etanol farmacêutico ou o fomepizol, que impedem o corpo de metabolizar o metanol em substâncias tóxicas. O tratamento hospitalar também inclui hemodiálise para eliminar o metanol do sangue e correção da acidose.
Deixe um comentário