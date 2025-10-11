A distribuição do antídoto para intoxicação por metanol já está em andamento em cinco estados brasileiros: Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Desde 2 de outubro, essas regiões receberam um total de 580 ampolas de etanol farmacêutico, em resposta ao aumento dos casos relacionados a bebidas alcoólicas adulteradas.

O Ministério da Saúde adotou medidas rápidas, fornecendo etanol farmacêutico, fundamental no tratamento de intoxicações por metanol. Além disso, anunciou a aquisição de 12 mil unidades desse antídoto e 2,5 mil doses de fomepizol, em parceria com agências internacionais, garantindo um estoque suficiente para tratar os casos emergentes e prevenir novos surtos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou 604 farmácias de manipulação habilitadas a produzir etanol farmacêutico, garantindo cobertura em todas as capitais e acesso rápido ao antídoto em todo o país.

Paralelamente, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA), incluindo o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e o Laboratório Municipal de São Paulo, mobilizou-se para realizar análises ágeis e reforçar a resposta médica.

O que acontece ao ingerir Metanol

A ingestão de metanol é extremamente perigosa e pode ser fatal, mesmo em pequenas quantidades. Esse tipo de álcool (também chamado de álcool metílico) é usado em produtos industriais — como solventes, combustíveis e anticongelantes — e não deve ser consumido por humanos.

Veja o que acontece no organismo após a ingestão:

Metabolização tóxica:

O fígado converte o metanol em duas substâncias altamente tóxicas — formaldeído e ácido fórmico. Essas substâncias causam acidose metabólica grave (alteração perigosa no equilíbrio do sangue).

Sintomas iniciais (entre 1 e 12 horas após a ingestão):

Dor de cabeça

Náusea e vômito

Tontura

Fraqueza

Confusão mental

Sintomas graves (entre 12 e 24 horas):

Perda da visão (o metanol destrói o nervo óptico)

Dificuldade para respirar

Convulsões

Coma

Morte, se não houver tratamento rápido

Tratamento: