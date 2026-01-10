O grupo que investiu cerca de R$ 13 milhões em bolões para a Mega da Virada deve receber, no mínimo, R$ 1.181.124,62. A esposa do organizador do concurso, o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, afirmou ao g1 que o valor pode aumentar caso sejam contabilizadas mais quadras. Até o momento, as apostas registraram 45 quinas e 2.020 quadras.

Os apostadores realizaram, ao todo, 57 jogos de 20 dezenas, além de algumas apostas com 19, 18, 15, 10 e 6 dezenas, em busca do prêmio principal. Segundo o sargento Glaciel, o grupo conseguiu acertar três quinas. No entanto, como os jogos envolveram várias dezenas, as faixas de premiação diferem das apostas tradicionais de seis dezenas.

A maior parte dos organizadores e apostadores é de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, mas também há participantes de outras cidades do estado e de locais como São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Paraná. Além disso, algumas apostas vieram do exterior, incluindo Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Portugal.

Os organizadores reconhecem que o resultado ficou aquém do esperado, considerando o valor investido, mas afirmam estar satisfeitos, pois a iniciativa permitiu que mais pessoas participassem de apostas com prêmios mais altos. Outro motivo que incentiva o grupo a seguir com a estratégia nas próximas edições é que eles registraram mais acertos do que na Mega da Virada de 2024.

Os valores da premiação da Mega da Virada

De acordo com a Caixa Econômica, na Mega da Virada de 2025, além das seis apostas vencedoras que acertaram todas as seis dezenas e levaram R$ 181.892.881,09 cada, foram registradas 3.921 apostas com quina, que receberão R$ 11.931,42 cada, e 308.315 acertos de quadra, com prêmio de R$ 216,76 cada.

Como o grupo do bolão realizou 57 jogos com 20 dezenas, além de outras apostas com diferentes quantidades de dezenas, as três quinas que os participantes acertaram resultam em múltiplos prêmios de quina e quadra. Até o momento, isso gerou um valor total aproximado de R$ 1,2 milhão.