Teve início na segunda-feira (23) o período oficial para a declaração do Imposto de Renda de 2026. Com prazo até 29 de maio, os contribuintes terão pouco mais de um mês para organizar as finanças e enviar os dados à Receita Federal.

Para facilitar o processo, os contribuintes obrigados a declarar podem utilizar a declaração pré-preenchida, que realiza o cruzamento automático de dados relativos a rendimentos, bens e despesas médicas, tornando o procedimento mais ágil e eficiente.

Todavia, embora seja inegavelmente útil, o sistema pode importar informações incompletas, desatualizadas ou incorretas e, com isso, transmitir dados divergentes, resultando em erros que podem fazer com que contribuintes caiam na Malha Fina.

Felizmente, é possível evitar esse problema com a adoção de uma estratégia simples, que, quando aplicada previamente, apresenta alta taxa de eficácia. O método envolve os seguintes passos:

Reunir toda a documentação, incluindo informes de rendimentos (empresas, bancos), recibos de saúde, educação e registros de bens (imóveis, veículos);

Acessar o sistema da Receita por meio do programa PGD IRPF ou pelo site “Meu Imposto de Renda”;

Na aba da declaração, selecionar a opção “Iniciar com Pré-preenchida” para importar dados automaticamente;

Verificar todas as informações geradas, analisando-as com base na documentação reunida anteriormente;

Escolher entre o modelo Simplificado (desconto padrão de 20%) ou Completo (deduções legais), selecionando o que parecer mais vantajoso;

Analisar se todos os dados estão corretos, enviar a declaração e salvar o recibo gerado.

Como corrigir a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda

É importante lembrar que, embora a declaração pré-preenchida seja desenvolvida com base nos dados que estão nos sistemas da Receita, é possível corrigi-la manualmente caso ela ainda não tenha sido enviada, bastando clicar na aba/ficha correspondente e alterar ou excluir valores.

Já contribuintes que já enviaram a declaração só poderão realizar correções por meio da declaração retificadora do Imposto de Renda (IRPF), que substitui integralmente o envio anterior. O processo pode ser feito da seguinte maneira:

No programa ou site da Receita, acesse a opção “Declarações Transmitidas”;

Selecione a declaração enviada e clique no ícone “R” (Retificar);

Efetue as alterações necessárias nas fichas;

Verifique se as pendências foram corrigidas e envie a declaração retificadora.