A varejista Havan promoveu uma ação especial em comemoração ao aniversário de Barra Velha (SC), cidade localizada no Litoral Norte de Santa Catarina. No dia 7 de dezembro, 100 clientes foram contemplados em um sorteio para participar de um passeio gratuito de helicóptero, com embarque e desembarque realizados no heliponto da megaloja da marca, às margens da BR-101.

Os ganhadores puderam desfrutar de uma vista aérea privilegiada da cidade e da orla, em uma experiência considerada luxuosa, mas totalmente gratuita. O helicóptero, de propriedade da empresa, tem capacidade para até seis passageiros por voo, além de dois pilotos. As decolagens tiveram início às 14h e ocorreram de acordo com as condições climáticas do dia.

Para participar, os interessados precisaram se inscrever até o dia 30 de novembro nos totens de autoatendimento da loja da Havan em Barra Velha. Após o sorteio, os vencedores foram contatados pela equipe da empresa e receberam todas as instruções sobre o procedimento de embarque.

A iniciativa faz parte de uma tradição da Havan, que há mais de uma década promove passeios de helicóptero semelhantes em Brusque (SC), cidade onde está localizada sua matriz. Em agosto, a varejista sorteou 165 clientes para celebrar o aniversário do município, um número simbólico que representou cada ano de sua história.

Tradição que aproxima a marca dos clientes

A ação em Barra Velha reforça a estratégia da Havan de fortalecer o vínculo com as comunidades onde atua, unindo marketing e experiência do consumidor de forma criativa. Para a empresa, essas iniciativas são uma forma de retribuir o apoio do público e celebrar momentos marcantes ao lado dos clientes.

Além de proporcionar um evento exclusivo, a campanha também contribui para movimentar o comércio local e atrair visitantes à cidade. A combinação entre entretenimento, sorteios e experiências diferenciadas tem se mostrado uma das marcas registradas da Havan, que continua investindo em ações de impacto positivo em Santa Catarina e em outras regiões do país.