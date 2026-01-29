A brasileira Ana Lucia Villela, que figura entre as mulheres mais ricas do mundo, acaba de adquirir uma mansão no sofisticado bairro de Little Holmby, em Los Angeles, na Califórnia, pelo valor de R$ 90 milhões (US$ 17,5 milhões). A fortuna de Ana começou ainda muito cedo, após herdar parte das ações do banco Itaú de seus pais, mortos em um acidente aéreo em 1982.

O banco, fundado pelo seu bisavô, Alfredo Egídio de Souza Aranha, fez Ana se tornar a 2141ª pessoa mais rica do mundo e a 57ª do Brasil segundo o ranking de 2021 da Revista Forbes. Sua fortuna é avaliada em incríveis R$ 7,2 bilhões (US$ 1,4 bilhão).

Considerada a residência mais cara já negociada em Little Holmby, a casa se destaca pela arquitetura contemporânea e pela localização em uma rua movimentada, embora fique discretamente protegida por muros e cercas-vivas. Mesmo com o valor elevado, a bilionária fechou o negócio com um abatimento significativo.

Isso porque, após cerca de um ano sem atrair compradores, o preço inicial de R$ 116 milhões (US$ 22,5 milhões) acabou sendo reduzido. Entre os diferenciais, a mansão conta com oito quartos e dez banheiros distribuídos em aproximadamente 1.200 m², além de elevador para acesso aos andares superiores.

Mansão tem lustre importado da Grécia

A propriedade ainda oferece um spa exclusivo para cães, além de escritório, academia e sala de cinema. O luxo está presente em cada detalhe, como o lustre sob medida importado da Grécia, que ornamenta o hall de entrada e a suíte principal. Esta, por sua vez, conta com teto abobadado em nogueira, lareira, varanda privativa e banheiro revestido com azulejos trazidos da Espanha.

Na área externa, a fachada com acabamento preto ganha destaque com elementos em madeira natural. Já os ambientes de estar e jantar, integrados, se conectam ao amplo quintal por meio de grandes portas e janelas de vidro, que dão acesso à piscina e à cozinha ao ar livre.