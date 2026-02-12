O zagueiro Carbone, herói na conquista do Intercontinental Sub-20 diante do Barcelona (ESP) no ano passado, está de saída do Flamengo rumo ao futebol europeu. Na última terça-feira (10), o defensor foi oficializado como novo reforço do FC Lugano, da Suíça, onde assinou contrato válido até meados de 2029.

Com vínculo com o Flamengo apenas até o fim desta temporada, Carbone acertou a rescisão para fechar com o clube suíço. O Rubro-Negro permanecerá com um percentual dos direitos econômicos do jogador de 21 anos, garantindo participação em uma eventual negociação futura. Formado nas categorias de base do clube carioca, o zagueiro ultrapassou a idade do sub-20.

Diante desse cenário, o zagueiro precisaria ser incorporado ao grupo principal. No entanto, ele não fazia parte dos planos do técnico Filipe Luís, que não pretendia utilizá-lo. Em 2026, Carbone entrou em campo apenas uma vez pela equipe profissional, mas acabou tendo atuação discreta e ainda foi expulso na derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

Nas categorias de base, Carbone integrou os elencos campeões da Libertadores e do Intercontinental Sub-20 nas temporadas de 2024 e 2025. Na conquista mundial do ano passado, no Maracanã, foi dele a cobrança do pênalti decisivo diante do Barcelona.

