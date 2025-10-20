As Testemunhas de Jeová, uma histórica religião cristã, optam por não comemorar o Natal, apesar de sua origem cristã. Essa decisão é baseada em princípios bíblicos que orientam suas práticas religiosas. Segundo a organização, a Bíblia não instrui os cristãos a celebrarem o nascimento de Jesus, mas sim sua morte, conforme registrado em Lucas 22:19-20.

Além disso, a data de 25 de dezembro não é mencionada nas Escrituras como o dia do nascimento de Jesus, e a celebração do Natal tem raízes em festivais pagãos que foram incorporados ao calendário cristão posteriormente. Portanto, para manter a fidelidade aos ensinamentos bíblicos, as Testemunhas de Jeová escolhem não participar dessa festividade.

Essa postura também reflete o esforço da religião em diferenciar práticas religiosas autênticas de tradições culturais que não têm base nas Escrituras. Para os seguidores, celebrar o Natal seria adotar costumes que desviam do foco central da fé, que é a adoração a Deus e a vivência dos princípios bíblicos no dia a dia.

Apesar de não comemorarem o Natal, as Testemunhas de Jeová participam de outras atividades religiosas importantes, como reuniões semanais, estudo da Bíblia e a lembrança anual da morte de Jesus, considerada a celebração cristã mais significativa. Essa abordagem reforça a ideia de que a fé se manifesta através da obediência às Escrituras, e não por meio de festas ou tradições externas.

Foco na fé e na obediência às Escrituras

Para as Testemunhas de Jeová, a prioridade é seguir os ensinamentos bíblicos de forma fiel, distinguindo entre práticas religiosas fundamentadas nas Escrituras e costumes culturais sem base bíblica. Evitar a celebração do Natal é uma maneira de manter o foco na adoração a Deus e na vivência diária dos princípios cristãos, sem se deixar influenciar por tradições externas.

Em vez disso, os membros dedicam-se a atividades espirituais significativas, como reuniões semanais, estudos bíblicos e a lembrança anual da morte de Jesus, que é considerada a comemoração cristã mais importante. Essa escolha evidencia que a fé, para eles, se expressa mais pela obediência e pelo entendimento das Escrituras do que por festividades ou rituais culturais.