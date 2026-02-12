O jornalista Evaristo Costa será o apresentador do Casa do Patrão, novo reality show da Record. A contratação foi definida após um período de negociações entre as partes, e a formalização do vínculo deve ocorrer nos próximos dias, com a assinatura do contrato.

A ida de Evaristo para a emissora paulista marca seu retorno à televisão aberta quase uma década depois de deixar a TV Globo, onde se destacou à frente de telejornais. Após sair da antiga casa, ele integrou a equipe da CNN Brasil, de onde se desligou em 2021.

Formato aposta em pessoas comuns

O Casa do Patrão terá no elenco participantes anônimos e está previsto para estrear no segundo trimestre deste ano, após o encerramento do BBB 26. O programa é uma criação de Boninho, que já anunciou a proposta como um reality com dinâmica mais próxima do cotidiano.

A competição será dividida em três casas com diferentes níveis de conforto. A organização do jogo envolve critérios como liderança, hierarquia e convivência entre os confinados.

Poder concentrado em um participante

A cada semana, um dos competidores assumirá o posto de “patrão”, com direito a tomar decisões que impactam diretamente a rotina dos demais moradores. Os outros participantes ficarão responsáveis pelas tarefas diárias e pela manutenção das respectivas casas.

Segundo Boninho, a ideia é resgatar a essência dos realities com pessoas comuns, explorando relações, disputas e desafios inspirados em situações do dia a dia.