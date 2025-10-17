Paul Daniel “Ace” Frehley, guitarrista e um dos membros fundadores da banda americana Kiss, faleceu aos 74 anos nesta quinta-feira (16/10), conforme informou a família à imprensa dos Estados Unidos. Em comunicado, os parentes afirmaram que Frehley morreu cercado por eles e que estão “completamente devastados e com o coração partido”.

“Tivemos a sorte de poder cercá-lo de amor, cuidado, palavras bonitas, pensamentos, orações e intenções em seus últimos momentos”, disse a nota. O guitarrista também era identificado como o personagem “Spaceman” (“Homem do Espaço”) na formação original do Kiss, ao lado do vocalista e guitarrista Paul Stanley, do baixista e vocalista Gene Simmons e do baterista e vocalista Peter Criss.

Integrantes do Kiss em Los Angeles. Da esquerda para a direita: Ace Frehley, Peter Criss,

Paul Stanley e Gene Simmons

O grupo ficou famoso pelo uso de maquiagem preta e branca, que transformava cada integrante em um personagem distinto. Paul Stanley interpretava o “Starchild”, o artista que sonhava em ser uma estrela do rock, e por isso se apresentava no palco com uma estrela pintada ao redor do olho direito.

Gene Simmons assumia o papel de “Demon”, fã de filmes de terror, sempre com uma expressão ameaçadora. Ace Frehley, guitarrista e entusiasta de ficção científica, se apresentava com maquiagem futurista como o “Spaceman” (ou “Space Ace”, como também era chamado). Já Peter Criss, baterista e admirador de felinos, se transformava no “Catman”, o homem-gato da banda.

Em comunicado conjunto, Paul Stanley e Gene Simmons afirmaram estar “devastados com a morte de Ace Frehley. Ele foi um roqueiro essencial e insubstituível em alguns dos momentos mais importantes da banda e de sua história. Ele é e sempre será parte do legado do Kiss”. Frehley deixa a esposa, Jeanette, e a filha, Monique.