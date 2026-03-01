Um dos maiores nomes da ciência moderna fez um alerta sobre o futuro da humanidade. O físico britânico Stephen Hawking, conhecido mundialmente por suas contribuições à compreensão do universo, afirmou, durante convenções científicas em 2016 e 2017, que a Terra pode se tornar inabitável até o ano 2600.

A previsão leva em conta fatores como superpopulação, esgotamento de recursos naturais e mudanças climáticas. Segundo o cientista, o crescimento populacional acelerado gera pressão sobre os recursos do planeta. Segundo ele, a cada 40 anos, a população dobra, criando uma demanda que a Terra simplesmente não consegue suportar.

Terra em colapso

Além da superlotação, o aumento do consumo de energia e combustíveis fósseis pode transformar o planeta em um ambiente hostil. O físico alertou que, sem intervenção, o aquecimento global pode elevar as temperaturas a níveis catastróficos, comparáveis às condições encontradas em Vênus: calor intenso, chuvas ácidas e um ambiente praticamente inóspito.

Hawking também enfatizou que a falta de políticas ambientais eficazes e a resistência a mudanças estruturais tornam o cenário ainda mais crítico. Para ele, a Terra possui limites físicos finitos e o descuido com o meio ambiente pode acelerar a extinção humana.

Foto: NASA/Paul E. Alers

Caminhos para evitar a extinção

Apesar do alerta, há alternativas viáveis. Entre elas, o cientista sugeriu transformações na organização social e na econômica global e medidas rigorosas de preservação ambiental. Porém, a solução mais ousada é a colonização espacial. Ele defendeu que a humanidade precisa se tornar multiplanetária e apoiar projetos de exploração interestelar.

Um exemplo dessa ideia é o Breakthrough Starshot, iniciativa que propõe enviar, em poucas décadas, pequenas naves impulsionadas por feixes de luz para sistemas como o Alfa Centauri. Para o físico, projetos como esse serão essenciais para a sobrevivência da espécie humana.