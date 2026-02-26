Para muitas pessoas, o segredo da longevidade envolve dietas saudáveis, rotinas de exercício intensas e visitas constantes ao médico. Contudo, mesmo sem seguir nenhum destes hábitos à risca, o mineiro Luís Carlos dos Santos, conhecido como seu Luizinho, conseguiu chegar aos 118 anos de idade.

Morador da cidade de Elói Mendes, situada ao sul de Minas Gerais, seu Luizinho atualmente vive no Lar São Vicente de Paulo e, de acordo com funcionários do local, apresenta grande autonomia e não toma nenhum medicamento, além de vitaminas diárias.

Além disso, ele também não possui nenhum tipo de restrição alimentar, se alimentando de praticamente tudo. E vale destacar que ele é capaz de realizar suas refeições sem nenhum tipo de ajuda.

A idade de seu Luizinho, que completou seu 118º aniversário no dia 15 de fevereiro, foi confirmada por meio da verificação de documentos, como a certidão de nascimento, carteira de trabalho e relatórios médicos, que são mantidos pela instituição.

Nascido no dia 15 de fevereiro de 1908, seu Luizinho vivenciou diversos momentos históricos do país, mas sua trajetória é marcada pela simplicidade e discrição. Apesar disso, ele se tornou um verdadeiro símbolo de longevidade.

Recorde de “homem mais velho do mundo” pode ser contestado

Criado na década de 1950, o Guinness World Records é considerado uma autoridade global na documentação e celebração de feitos humanos e naturais surpreendentes. Porém, o famoso livro está com seus registros desatualizados.

Isso porque, embora seu Luizinho possua 118 anos de idade, no momento, o recorde de “homem mais velho do mundo” ainda pertence a outro brasileiro, morador do Ceará, que é 5 anos mais jovem do que o mineiro.

Vale destacar que o recorde de seu Luizinho foi registrado pela RankBrasil, que é uma organização responsável por certificar recordes exclusivamente nacionais. Com isso, espera-se que o marco também seja reconhecido pela entidade internacional.