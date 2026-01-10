O cearense João Marinho Neto, considerado o homem mais velho do mundo, completou 113 anos em outubro de 2025. Reconhecido pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, ele celebrou a data em Apuiarés, cidade pouco conhecida do Ceará, reforçando ainda mais sua impressionante marca de longevidade.

Em novembro de 2024, João passou a ser considerado o homem mais velho do mundo após a morte do britânico John Tinniswood, que faleceu aos 112 anos. Antes mesmo do reconhecimento oficial pelo Guinness World Records, a LongeviQuest, referência global em longevidade humana extrema, já o havia identificado como o último homem nascido em 1912 ainda vivo.

João nasceu em Maranguape, no Ceará, no dia 5 de outubro, em uma família de fazendeiros. Desde os quatro anos de idade, já auxiliava o pai nas atividades da lavoura: cuidava do gado, colhia frutos de juazeiro e chegou a ajudar na criação de um gancho improvisado com galhos, usado para proteger a colheita.

Ele se casou com Josefa Albano dos Santos (1920–1994), com quem teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda, esta última já falecida. A esposa herdou uma propriedade na Fazenda Massapê, onde João se dedicava ao cultivo de milho e feijão, além da criação de gado, cabras, porcos e galinhas.

Após a morte da primeira esposa, João teve mais três filhos — Vinícius, Jarbas e Conceição — com Antonia Rodrigues Moura. Ao todo, o homem mais velho do mundo tem seis filhos vivos, além de 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.