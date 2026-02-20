Uma proposta política recente na Alemanha tem agitado o debate público ao sugerir que homens — e, na verdade, todas as pessoas que recebem o principal benefício de desemprego do país — tenham de prestar serviços comunitários como condição para manter o auxílio.

A proposta foi apresentada pelo Ministro-Presidente da Saxônia-Anhalt, Sven Schulze, da União Democrata Cristã (CDU), como forma de “compensar” o recebimento do Bürgergeld, benefício pago a desempregados na Alemanha. Segundo ele, tarefas como varrer ruas ou limpar neve seriam uma maneira de retribuir à sociedade o apoio financeiro.

Para Schulze, beneficiários, sobretudo os aptos ao trabalho, devem oferecer uma contrapartida concreta à comunidade para manter o benefício. Ele defende que, se o Estado exige empenho dos cidadãos, também é razoável que quem recebe auxílio social realize tarefas úteis ao bem coletivo.

A proposta, contudo, prevê que essa exigência seria ligada diretamente à manutenção do benefício, e não apenas uma atividade voluntária. Especialistas jurídicos e defensores dos direitos sociais na Alemanha, entretanto, veem a medida com cautela e levantam dúvidas sobre sua compatibilidade com a Constituição alemã.

A obrigatoriedade de prestação de trabalho em troca de um benefício social pode colidir com princípios básicos do Estado de bem-estar e com a proteção de direitos fundamentais, segundo críticos.

Proposta gera debate jurídico e político no país

A sugestão provocou forte repercussão no cenário político alemão e abriu um debate sobre os limites das contrapartidas exigidas de quem recebe benefícios sociais. Críticos afirmam que a medida pode estigmatizar desempregados e criar barreiras adicionais para a reinserção no mercado de trabalho, além de levantar dúvidas sobre sua compatibilidade com princípios constitucionais.

Por outro lado, apoiadores defendem que a iniciativa reforça a responsabilidade individual e aproxima beneficiários da comunidade, podendo até estimular a retomada da rotina profissional. O tema ainda deve enfrentar discussões no Parlamento e análises jurídicas antes de qualquer eventual aprovação.