O horário de verão nos Estados Unidos começará em 2026 em um domingo de madrugada, afetando milhões de pessoas, viajantes e empresas. A mudança exige atenção extra a relógios e compromissos, principalmente para quem depende de horários rígidos de trabalho, estudo ou transporte, pois atrasos ainda são comuns mesmo com dispositivos automáticos.

Em 2026, o horário de verão nos Estados Unidos terá início no domingo, 8 de março. Às 2h da manhã, os relógios devem ser adiantados para 3h, no chamado movimento “spring forward”, encurtando a noite em uma hora. Com isso, os dias passam a parecer mais longos, com o anoitecer ocorrendo mais tarde em grande parte do país.

A alteração de horário ocorre tradicionalmente no início da primavera americana e tem como objetivo aproveitar melhor a luz natural, reduzindo o consumo de energia elétrica. Estados como Califórnia, Nova York e Texas são alguns dos que mais sentem os impactos, tanto na vida cotidiana quanto na logística de empresas e transportes públicos.

Especialistas alertam que o ajuste pode gerar alterações no sono e na rotina biológica, principalmente nos primeiros dias após a mudança. É comum que pessoas sintam cansaço, sonolência ou até alterações de humor, sendo recomendado planejar horários de sono e alimentação para minimizar os efeitos.

Além disso, viajantes e profissionais que lidam com fusos horários internacionais devem redobrar a atenção. Conferir horários de voos, reuniões e transmissões ao vivo se torna essencial para evitar confusões e garantir que compromissos não sejam perdidos durante o período de adaptação ao novo horário.

Brasil segue sem horário de verão em 2026

Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não terá horário de verão em 2026. A medida foi suspensa em 2019 pelo governo federal, após estudos apontarem que os benefícios no consumo de energia eram mínimos e que a mudança prejudicava a saúde e o sono da população.

Especialistas afirmam que a ausência do ajuste evita problemas relacionados ao ritmo biológico, como cansaço e alterações de humor, garantindo uma rotina mais estável para trabalhadores, estudantes e viajantes em todo o país.