O meia Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo e atualmente no Bahia, anunciou na tarde da última segunda-feira (6) que foi diagnosticado com câncer de tireoide. O jogador já passou por cirurgia e tranquilizou os torcedores por meio de uma publicação nas redes sociais. A mensagem do camisa 10 foi compartilhada um dia após o Tricolor vencer seu antigo clube.

Everton Ribeiro contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês. O jogador afirmou estar em recuperação e agradeceu o apoio e o carinho dos torcedores. A cirurgia foi realizada durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, e o Bahia ainda não informou o período previsto de retorno do meia.

“Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”, disse.

Everton Ribeiro, de 36 anos, defende o Bahia desde o início de 2024. Capitão do time e titular absoluto sob o comando de Rogério Ceni, o meia disputou 53 partidas em 2025, marcando três gols e distribuindo sete assistências. Seu contrato com o Tricolor vai até o final desta temporada, mas possui cláusulas de renovação automática, e o jogador já manifestou a intenção de permanecer na equipe.