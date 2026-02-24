Um aposentado que ganhou cerca de R$ 17,2 milhões na loteria foi condenado a mais de 16 anos de prisão por financiar e comandar uma rede de tráfico de comprimidos falsificados no Reino Unido. John Eric Spiby, hoje com mais de 70 anos, foi considerado culpado pelo Tribunal da Coroa de Bolton por conspiração para produzir e fornecer drogas da Classe C, além de crimes relacionados a armas de fogo.

A sentença foi divulgada pela Polícia de Manchester. Spiby ganhou £ 2,4 milhões na loteria em 2010, aos 65 anos, mas, segundo as autoridades, decidiu investir parte do prêmio na montagem de um laboratório clandestino para fabricar comprimidos falsificados de diazepam.

Montagem com John Eric Spiby — Foto: Divulgação/Polícia de Manchester

A produção começou em um estábulo em frente à casa dele, na cidade de Wigan, e os comprimidos eram vendidos por cerca de 65 centavos de libra cada. Com o tempo, o esquema ganhou proporções industriais. Entre 2020 e 2022, o idoso chefiou a operação com a ajuda do filho e de outros comparsas, expandindo as atividades para uma unidade industrial em Salford.

O grupo investiu mais de £ 400 mil em maquinário e operava sob a fachada de uma empresa chamada Nutra Inc. Em abril de 2022, durante a chamada Operação Venetic, a polícia interceptou um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos avaliados em cerca de £ 67 milhões, além de apreender armas, munições e dinheiro.

De acordo com os promotores, os comprimidos eram produzidos sem qualquer regulamentação ou controle sanitário, o que representava risco direto à saúde pública. O juiz responsável pelo caso afirmou que, mesmo após ganhar na loteria, Spiby optou por manter uma “vida criminosa muito além do esperado para a idade de aposentadoria”.