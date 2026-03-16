Você sabia que milhões de brasileiros com mais de 60 anos podem embarcar em viagens interestaduais sem pagar nada? A iniciativa federal busca facilitar o acesso dos idosos à diferentes regiões do país, seja para tirar uns dias de descanso ou visitar familiares. As informações são do portal de notícias Cidade de Niterói.

Quem tem direito à gratuidade

Linhas urbanas e semiurbanas : idosos com 65 anos ou mais podem embarcar sem pagar passagem.

: idosos com 65 anos ou mais podem embarcar sem pagar passagem. Viagens interestaduais: o benefício é válido a partir dos 60 anos, desde que o passageiro comprove renda mensal de até dois salários mínimos.

Documentos necessários para embarcar

Para ter acesso à passagem gratuita, o idoso deve apresentar documentos que comprovem idade e renda. Entre os mais aceitos estão:

Documento oficial de identidade com foto;

Carteira Nacional do Idoso, emitida por prefeituras ou CRAS;

Extratos de aposentadoria ou comprovantes do BPC;

Declaração de inclusão no CadÚnico em caso de programas sociais.

Como garantir sua vaga

Os assentos gratuitos são limitados a dois por veículo, por isso, é recomendado:

Comparecer cedo ao terminal ou guichê;

Fazer a reserva assim que possível;

Levar toda a documentação atualizada.

Mas não se preocupe caso os assentos estiverem ocupados. Nesse caso, a empresa deve oferecer desconto de 50% sobre a tarifa normal.

Direitos garantidos

Caso a companhia se recuse a emitir a passagem gratuita, o cidadão deve solicitar um documento explicando o motivo e registrar a denúncia junto à ANTT ou PROCON. Essa medida assegura que a legislação seja respeitada e que o direito seja cumprido.